獲國民黨徵召候選高雄市長 柯志恩：帶領高雄蛻變與進步！

柯志恩(中)接受國民黨徵召，成為明年高雄市長選舉候選人。 圖：翻攝柯志恩臉書

[Newtalk新聞] 國民黨24日通過首波2026縣市長提名，立委柯志恩同步在臉書宣布，懷著無比感恩、也無比慎重的心情，接受國民黨徵召，成為明年高雄市長選舉的候選人，這不只是一份光榮的使命，更是一份必須全力以赴、贏得勝利的重責大任，也希望高雄市民給她改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望。柯志恩12月25日上午9點將於鳳山工協街47號廣場，舉辦「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動，並於活動開始前，先至鳳山工協市場，向攤商與鄉親們拜訪問好。

柯志恩首先感謝黨內同志的信任，更要感謝在上一屆市長選舉中，投下支持的一位又一位高雄市民朋友，52萬9千多張選票，不只是數字，而是一份對城市未來的期待與託付；這份力量，沒有停留在過去，而是在之後一次又一次的傾聽、拜訪與請益中持續累積、逐漸壯大，像一波波溫柔卻堅定的海浪，推動柯志恩一路前進。

柯志恩更要感謝許多高雄市民給她的接納、鼓勵與建議。無論是支持或提醒，我都珍十分惜、也都放在心上，正是這些真實而熱切的聲音，讓她更加確信，只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉，柯志恩一定可以贏得勝選、創造光榮!

柯志恩說，「我不是因為自信而再度出發，而是因為選擇留下來、深耕打拚的責任感；我不是因為掌聲而站在這裡，而是因為願意接受選舉烈焰考驗的承擔與勇氣!我願意用行動證明，柯志恩有能力、有決心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。」

柯志恩表示，高雄，是一座包容、溫暖、也始終努力向前的偉大城市，無論我們來自哪個世代、從事什麼工作、支持過哪個政黨，我們都生活在同一片土地，擁有同一個未來；因此，市政不該有顏色之分，也不該陷入立場之爭，一切都應該以市民的福祉、與城市的發展為最高原則。

她說，參選不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線。面對產業轉型、青年發展、長照照顧、城市治理，以及每一位高雄人的日常生活，唯有跨越政黨派系、放下標籤、放下對立，才能找出屬於高雄、也屬於大家的幸福方程式；未來，我將以穩健務實的態度，持續傾聽市民的聲音；把每一分資源用在刀口上，把每一項政策落實到生活裡。讓年輕人看得到機會，讓長輩過得更安心，讓每一個家庭都能感受到城市進步的溫度。

柯志恩指出，她永遠把市民的生活放在第一位，讓青年留得下來、有未來；讓產業站得住、走得出去；讓長輩安心生活、孩子安心成長；讓每一位高雄人，都能以這座城市為榮，抬頭挺胸走向世界。

她也坦承，未來這場選戰，絕對不會輕鬆，民進黨必如過往動員所有資源、用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊，然而，只要有更多高雄人力挺，她無畏無懼，會選擇最真誠的方式，面對市民、面對問題、面對檢驗，希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望。

