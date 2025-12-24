獲國民黨徵召參選台東縣長 吳秀華：傳承守護台東

（中央社記者盧太城台東縣24日電）國民黨今天通過徵召台東縣議會議長吳秀華參選下屆台東縣長。吳秀華表示，會在現有基礎上提出更進一步的縣政藍圖，用溫度與行動，傳承守護台東未來。

獲中國國民黨徵召參選下屆台東縣長後，吳秀華透過新聞稿表示，這是一份沉甸甸的責任，也是一份對家鄉的承諾。她將以謙卑而堅定的心情迎接挑戰，承接過去累積的基礎，為台東走出更貼近人民、更具韌性的下一個階段。

她說，擔任3屆縣議員長期站在第一線，真正理解不同族群、不同世代的生活樣貌與心聲，「我很清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東接下來該往哪裡走。」

廣告 廣告

吳秀華表示，將在現有的基礎上，更進一步提出全齡健康、韌性台東、創新經濟等可行的政策，同時打造教育平權、人才永續的學習城市；營造讓青年願意留下、敢於追夢的生活環境；全心力照顧弱勢族群，建立從幼到老共享的全齡健康守護體系，讓每個家庭都能感受到的日常支持。

吳秀華強調，台東的未來，需要一位能做事、懂基層、有溫度的帶路人，「我已經準備好，將在饒縣長（饒慶鈴）現有慢經濟的基礎上，繼續深耕縣政建設。這不只是我個人的選戰，更是我們共同守護台東價值的關鍵時刻。」她並強調，會傾聽每一位鄉親的聲音，為台東拚出下一個10年的繁榮。（編輯：龍柏安）1141224