獲國民黨徵召參選縣長 吳秀華：清楚台東人真正需要什麼

台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華（右）獲國民黨徵召參選2026年台東縣長選舉。（國民黨台東縣黨部提供／蔡旻妤台東傳真）

中國國民黨中央委員會24日正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華代表參選2026年台東縣長選舉。吳秀華表示，她將以謙卑而堅定的心情迎接挑戰，承接過去累積的基礎，為台東走出更貼近人民、更具韌性的下一個階段，「我會傾聽每一位鄉親的聲音，為台東拚出下一個十年的繁榮！」

「我是台東的女兒，也是一位長年勤走基層的民意代表」，吳秀華說，她出生、成長於台東，同時也是原住民媳婦，讓她對這片土地的情感來自生活的每一天，而非選舉期間的片段關注。多年來，她走遍全縣139個村里，深入部落與偏鄉，傾聽長輩的需求、孩子的期待，也理解青年返鄉與留下所面臨的現實挑戰。

吳秀華指出，正因為長期站在第一線，才能真正理解不同族群、不同世代的生活樣貌與心聲，「我很清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東接下來該往哪裡走」

深耕基層、監督縣政，轉化民意為施政藍圖。歷任台東縣議會18、19、20三屆議員，並蟬聯兩屆議長，吳秀華表示，長期以來一直致力於將鄉親的需求轉化為具體的施政建議，包括「關心地方生態與建設、振興觀光產業、爭取充實護理人力及提升醫療品質、關注長輩健康、友善育兒與教育環境」等。

談及未來，吳秀華表示，將在現有的基礎上，更進一步提出全齡健康、韌性台東、創新經濟等可行的政策，同時打造教育平權、人才永續的學習城市；營造讓青年願意留下、敢於追夢的生活環境；全心力照顧弱勢族群，建立從幼到老共享的全齡健康守護體系，讓每個家庭都能感受到的日常支持。

