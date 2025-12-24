獲國民黨提名參選台東縣長 吳秀華長文述理念：一份對家鄉的承諾 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

中國國民黨今（24）日提名台東縣議會議長吳秀華為2026台東縣長參選人。對此，吳秀華表示，她懷著感恩、謙卑，也無比慎重的心情，接受中國國民黨的提名，參選2026年台東縣長，「這不只是一份榮耀，而是沉甸甸的責任，更是一份對家鄉的承諾」。她已經準備好了，將持續以溫度與行動，傳承守護台東未來。

吳秀華表示，她是台東的女兒，也是一位長年勤走在第一線的民意代表。從出生到成長都在台東，同時也是原住民的媳婦，對這片土地的情感，來自日常生活的每一天，而不是選舉期間的短暫停留。

廣告 廣告

「正因為長期站在基層，很清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東下一步該往哪裡走。」吳秀華細數從政多年來，她走遍全縣139個村里，進到部落、走進偏鄉，聽長輩談健康與照顧的需求，也聽年輕人說返鄉與留下的掙扎與期待。

吳秀華強調，在議會監督縣政、在地方爭取建設的過程中，努力把鄉親的聲音，變成看得見的行動。無論是堅定反對破壞環境的海岸風電、協調解決南王地區長年淹水問題，或是推動鯉魚山、河川整治等基礎建設。

在觀光上，吳秀華表示，她更促成機場包機直航、活化知本溫泉、提升離島航班運能；在醫療與照顧上，爭取護理人員留任津貼、協助設立護理學系，也為長輩爭取帶狀疱疹疫苗補助，持續關注長照體系的完善。

「我始終相信，照顧孩子，就是投資台東的未來。」吳秀華表示，從托嬰與幼兒園資源的擴充，到打造更安全、友善、有特色的遊戲空間，只希望讓年輕家庭少一點壓力，多一份安心。

「面對未來，我將在既有基礎上，持續推動全齡健康、韌性台東與創新經濟。」吳秀華也說，她要打造更公平的教育環境與人才願意留下的學習城市；營造讓青年敢追夢、能生活的地方；同時建立從幼到老都被照顧的全齡健康守護網，讓支持真正走進每個家庭的日常。

此外，吳秀華表示，台東是農業大縣，要走的是健康食農、科技應用與永續農業並進的路，讓農業更有韌性；也要結合四季旅遊與國際運動品牌活動，深化旅遊體驗，讓世界真正看見台東。

「我已經準備好，在縣長饒慶鈴『慢經濟』的基礎上，持續深耕縣政、穩健前行。」吳秀華說，她始終相信，台東需要的，不只是口號，而是一位懂基層、能做事、有溫度的帶路人。

照片來源：吳秀華臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宜蘭縣府展現7年施政成果 林茂盛：縣民就是咱家的人

林國漳談參選初衷 自許「全民縣長」成為宜蘭最大公約數

【文章轉載請註明出處】