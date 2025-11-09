獲國際三獎！雲林社造嘉年華林內登場，展現社區創生能量。（記者劉春生攝）

▲獲國際三獎！雲林社造嘉年華林內登場，展現社區創生能量。（記者劉春生攝）

「二零二五雲林社造嘉年華」八日於林內鄉紫蝶生態地景園區（寶隆紙廠）盛大登場。今年以「雲林社造創生年」為主題，集結全縣五十多個社區及團隊共襄盛舉，現場透過豐富的展演、美食與手作體驗，向全國民眾深度展現雲林縣內社區多元的創生成果與文化魅力。

雲林縣政府深耕社區營造已逾三十年，這份持續耕耘的成果，也讓「雲林社造嘉年華」品牌，先後榮獲「二零二三美國IAA MUSE Creative Awards（活動節慶類/嘉年華）金獎」、「二零二五美國IAA MUSE Creative Awards（文化活動類）銀獎」，以及「二零二五美國泰坦創新大獎（活動創新類）白金獎」的國際肯定。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林的社造是以「人」為核心的持續行動，是一場「沒有終點的行動」。透過縣府社造推動委員會跨局處整合，以及社區夥伴長達十年、二十年的耕耘，社造的種子已在居民心中萌芽。雲林的社造不僅屢獲國內外獎項，更成功吸引越來越多年輕人返鄉，形成老中青四代共創的美麗風景。張縣長也強調，縣府將持續推動社造升級，讓社區不僅再生，更成為地方創生的代表與實踐者，攜手打造宜居、宜業、宜遊的幸福雲林。

活動自上午十時起便由各社區的美食、工藝展攤與動態表演熱鬧展開。舞台區表演更是精彩絕倫，一早便由元長鄉瓦?社區的【社區劇場】「瓦?拳」、虎尾鎮立仁社區的「人生故事之舞」、元長鄉潭西社區的「潭西 活力陣」、元長鄉後湖社區的「後湖 農~純鄉」及大埤鄉豐田社區的「菜籽」等表演接力上陣。雲林縣好鄰居社區營造協會帶來【社區劇場】「金罵無ㄤ」作為開幕儀式的暖場表演，下午的節目同樣高潮迭起，包括虎尾鎮安溪社區發展協會的「臺灣夢基地小朋友國樂演奏」、雲林腰鼓隊表演、大埤鄉豐田社區發展協會「豐田親善大使團布佳陣」的展演、斗南鎮新光社區的「老少布馬陣」、莿桐鄉蒜鄉麻園社區營造協會的「駛犁歌」，以及雲林縣社會關懷協會的「旗開得勝，不要不要」新住民二代太鼓表演等，展現了社區深厚的人文底蘊與驚人活力。

文化觀光處處長陳璧君指出，社造是所有產業與文化發展的基礎。嘉年華現場匯集了社區劇場、特展、手路菜與在地體驗活動，其中「社區奧斯卡分享會」特展尤為吸睛，展出多部動人的影像故事，深刻記錄了在地的人文關懷與生活軌跡。例如西螺鐘聲愛心社《緣起》展現音樂的助人力量；《記憶與團圓的節慶》與《情牽水車藏（狀）一百八十年》共同記錄了牽水車藏（狀）的團圓情與信仰延續；《消防員不是英雄》揭示了消防員的真實人性；《小小志工營》則拍下孩子與長輩共學共感的溫暖；《香飯迎媽祖》傳達了志工的無私奉獻；以及《義崑的文蛤世家》呈現家族的傳承與韌性等，具體呈現「文化×生態×生活」的立體面貌，期盼透過社區為核心，讓文化、產業與土地共榮共生。

為深化社造成果的交流與擴散，預計於十二月十三日（星期六）接續舉辦二零二五雲林社造創生年」論壇，邀集各界夥伴共同參與經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展，一同見證雲林的創生能量與地方驕傲。