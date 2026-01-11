獲國際承認葉門政府重新取得南部控制權

記者潘紀加／綜合報導

「半島電視臺」報導，獲國際承認的葉門政府10日宣稱，已重新取得先前遭分離派「南方過渡委員會」（STC）占領的南部領土控制權，並已「完全掌控」該國南部區域，同時呼籲STC重啟對話，共商國家未來發展。

報導指出，葉門總統領導委員會（PLC）主席阿里米（Rashad al-Alimi）10日表示，政府已從STC手中奪回2處關鍵省份，且已重新掌控該國南部地區，並指出擬在沙烏地阿拉伯首都利雅德展開談判，也表達有意邀請STC派代表前來參與，討論國家未來發展。

報導說，哈達拉穆特省和瑪哈拉省與沙國接壤，約占葉門近半數領土，於去年底遭到獲得阿拉伯聯合大公國支持的STC占領，葉門政府軍隨後在沙國聯軍支援下打擊其勢力，儘管STC後續曾於9日一度表示將解散組織，但其領導人祖貝迪（Aidarous al-Zubaidi）疑逃往不明地點，該組織10日也發布聲明否認解散訊息，還敦促支持者持續抗議活動，因此該區域未來局勢發展，仍有待持續關注。

葉門政府宣稱重新取得南部區域控制權，並呼籲STC參與談判。圖為執行巡邏任務的葉門政府軍。（達志影像／歐新社資料照片）

STC支持者日前在南部城市亞丁（Aden）發起抗議活動。（達志影像／美聯社資料照片）