獲報「新店捷運站有人持刀」警到場找嘸人 報案婦人涉誣告罪遭送辦

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

新店警分局昨（9）日晚間7時許接獲通報，稱捷運新店站內疑似有男子持刀。碧潭派出所派出警力，全副武裝並攜帶盾牌前往查看，但抵達現場後並未發現持刀者，也無民眾受傷或出現驚慌情形。警方調閱月台與車廂監視器畫面，仍未找到與報案描述相符的對象。警方聯繫報案的52歲吳姓女子，吳女卻不配合指認，遭認定有謊報嫌疑，詢後依誣告罪嫌函送法辦。

碧潭派出所派出警力，全副武裝並攜帶盾牌前往查看，但抵達現場後並未發現持刀者，也無民眾受傷或出現驚慌情形。（圖／翻攝畫面​​​​​​）

新店警分局昨日接獲報案，指稱有男子在捷運站內持刀，立即指揮碧潭派出所出動警力，全副武裝趕抵新店捷運站，卻未看見可疑人士，現場民眾也沒有受傷或恐慌情事，經調閱監視器也未發現報案所稱之畫面。

警方隨後組成專案小組追查，並於當晚11時許找到報案人、52歲吳姓女子詢問情況，然而吳女在警詢時語焉不詳，說法前後不一，並拒絕協助指認相關人員。警方研判吳女涉有捏造事實報案之嫌，將其依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌移送台北地檢署偵辦。

