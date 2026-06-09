獲報5mins後氣爆！新竹「受傷便當店員工」現況曝光 消防局長曝1事待查

記者羅欣怡、林昱孜／新竹報導

新竹市政府下午召開記者會，由市長高虹安主持。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市東區高翠路一間新開幕的連鎖便當店，今（9）日凌晨3時許發生瓦斯氣爆，隔壁麵包店慘遭波及，裡頭年約65歲老夫妻被倒塌的磚瓦壓住，救出時已經沒有生命跡象，送醫不治；新竹市政府下午召開記者會，高虹安表示，在案發前現場就飄散瓦斯味，在案發前5分鐘接獲報案，但消防人員正在趕赴現場途中就發生氣爆，至於詳細氣爆原因待火調人員釐清，目前便當店員工仍因驚嚇「完全講不出話」。

凌晨3點49分，高翠路上的便當店突然炸出巨大火球，建築物瞬間被炸出了大黑洞，幾乎成了廢墟，兩旁的住戶也遭到波及。一牆之隔開了40多年的麵包店，裡頭一對吳姓老夫妻，當時正在2樓睡覺，在睡夢中被倒下的磚瓦和雜物壓住，救出時已經沒有生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

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遭到氣爆波及的麵包店，老夫妻不幸遭磚瓦壓困雙亡。（圖／翻攝畫面）

新竹市政府下午召開記者會，經統計共有57戶受損、133輛汽機車受損，消防局初步研判洩漏源為液化石油器瓦斯桶，或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後，疑遇電氣火花產生氣爆。新竹市消防局長李世恭表示，當時住在裡頭的便當店員工，因為這起意外，目前人仍在醫院治療，「他真的已經太緊張了，完全講不出話來，所以這個部分，我們後續也要去跟那個員工，確認到底他在這個事情發生中，他有沒有做了什麼動作」。

氣爆前現場就疑似出現濃濃瓦斯味，高虹安證實，案發前5分鐘接到報案，消防趕往途中已爆炸。（圖／翻攝畫面）

據傳，有民眾在意外發生前，就已經聞到瓦斯味。高虹安表示，在3點52分前五分鐘接到，民眾進線報案說現場有聞到瓦斯的味道，消防同仁立即在趕赴現場，過程中就已經遇到氣爆狀況，後續會納入後續宣導，民眾聞到臭味時，應該要做哪些相關的處置。





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