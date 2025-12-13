獲宏道獎最佳選手照護貢獻獎 物理治療師柴惠敏：需專業熱忱

30歲生日這天，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷給自己新挑戰，在第8屆宏道獎頒獎典禮擔任主持人，雖有資深體育主播提點，仍難掩緊張。

總統賴清德親頒「終身成就獎」，給手球選手出身、前國家隊教練與國際裁判，並在台體大任教的「體育界長青樹」林輝雄。

第8屆宏道獎「終身成就獎」得主林輝雄表示，「決定將這次基金會頒給的全部獎金，加上個人私人的一點儲蓄，貼補指定運動團隊培訓參賽之用。」

把獎金和儲蓄回饋到基層，林輝雄希望台灣體育更壯大。「最佳基層培育典範獎」得主、體操教練林祥威說，基層教練不只教技術，也不能放過任何資源，他特別感念，在北市三民國小的指導教練吳松明。

第8屆宏道獎「最佳基層培育典範獎」得主林祥威表示，「雖然他已經過世了，但我很謝謝他。」

運動部長李洋說，教練們的存在，讓運動越來越好，而物理治療師、防護員、心理師等幕後團隊，對選手相當重要。「最佳選手照護貢獻獎」得主柴惠敏說，要做這份工作，除了專業，更需要熱忱。

第8屆宏道獎「最佳選手照護貢獻獎」得主柴惠敏表示，「這個後勤的角色，一直都是所謂的台灣阿信，所以通常的話，我們是在半夜都要爬起來工作，早出晚歸是我們的日常。」

宏道獎今年擴大獎項，規模為歷年最大，但運動行政獎卻從缺，評委召集人王金平說明，實在難以選出，真正全面性帶動運動上，有美好展現的團隊，不得不從缺。