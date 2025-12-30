獲家屬授權處理後事 曹西平乾兒子現身殯儀館悲慟相驗

曹西平29日猝逝，其乾兒子悲慟現身殯儀館處理相驗。（圖／翻攝畫面）

藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處，曹家人委託其吳姓乾兒子處理後事，曹西平遺體於下午1時50分在新北市立殯儀館進行刑事相驗，乾兒子則在女友陪伴下到場，曹西平確切死因則仍須釐清

據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上還需要屍斑和僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。

曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬，稱不願處理後事，因而無法完成行政相驗，改由司法相驗，經協調後，曹家人才委託吳男處理後事。

曹西平遺體於下午1時50分，在新北市立殯儀館相驗，吳與女友悲慟現身相伴，面對媒體詢問，僅哽咽表示「先處理後事」，目前相驗仍在進行中，確切死因則仍待釐清。

