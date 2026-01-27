獲川普力挺又親台 阿斯夫拉今就任宏都拉斯總統

保守派商人阿斯夫拉(Nasry "Tito" Asfura)今天(27日)將宣誓就任宏都拉斯總統，他在2個月前受到了美國總統川普(Donald Trump)的幫助而贏得大選。

在川普威脅表示，若他的「朋友」阿斯夫拉敗選，將削減對這個中美洲最貧窮國家的援助後，阿斯夫拉以微弱優勢贏得了去年11月的大選。

阿斯夫拉的勝選為這位美國共和黨領導人在拉丁美洲增添了一位盟友，此前在智利、玻利維亞、秘魯和阿根廷，保守派都取代了左派勢力執政。

廣告 廣告

67歲的阿斯夫拉是巴勒斯坦裔的建築巨擘，擊敗了電視明星納斯拉亞(Salvador Nasralla)勝選。這場選舉充斥著舞弊指控，且投票結果等了3個星期才出爐。

勝選後，阿斯夫拉前往美國會見了美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)，並拜訪了以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。

在他和盧比歐的會面後，美國與宏都拉斯宣布了就自由貿易協定展開談判。

德古西加巴(Tegucigalpa)方面與北京的關係，是這次選舉的核心議題。即將卸任的左翼政府在2023年改變了支持台灣的立場，轉而與中國建交。

川普一直向美國後院的中南美洲國家施壓，要求它們在與華盛頓或北京保持密切關係之間做出選擇。

美國將身為中國盟友的委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)驅逐下台，被廣泛視為是向其他拉丁美洲國家發出的警告，要他們選邊站。

阿斯夫拉曾表示，他考慮重新將正式外交關係從中國轉回台灣。(編輯:王志心)