獲川普支持、親台派阿斯夫拉當選宏國總統！選前承諾「勝選就和台灣恢復邦交」：援助比現在好上百倍

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）昨（24）日宣布，獲美國總統川普支持的右翼國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。阿斯夫拉選前曾說，若上任將恢復與台灣邦交，並強調宏國與台灣邦交期間，無論援助或貿易上「都比現在好上百倍」。

路透報導，宏都拉斯全國選舉委員會表示，阿斯夫拉以40.3%得票率勝選；中右翼自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.5%得票率敗選。

阿斯夫拉在確認勝選後於社群媒體平台X發文：「宏都拉斯，我已準備好治國，不會令你們失望。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發表聲明指出：「我們期待與他（阿斯夫拉）即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，終止非法移民進入美國，並強化兩國之間的經濟聯繫。」事實上，這次宏國大選最受矚目議題，就是美國總統川普揚言，「若他所支持的阿斯夫拉落選，將會削減對宏都拉斯援助。 」

我國與宏都拉斯於1941年建交，直到2023年宏都拉斯宣布與我國斷交、改與中國建交，我外交部隨即中止與宏都拉斯的合作及援助計劃，宏都拉斯反而面臨養蝦產業崩潰問題。

阿斯夫拉30多年的從政生涯中，這是第二度角逐總統大位，他今年7月接受外媒專訪時承諾，若勝選將恢復與台灣的邦交，並進一步強化與美國的關係。他並表示，上任後將重新檢視卡斯楚政府與中國所簽署的各項協議，並重申宏都拉斯在與台灣維持邦交期間，無論在援助或貿易上，「都比現在好上百倍」。

