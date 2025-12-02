獲川普特赦 宏都拉斯前總統葉南德茲自美國監獄獲釋

社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導夜店大亨夏天倫，上週才開記者會，指控前妻私自拿走百萬紅包錢與撫恤金，雙方恩怨鬧上檯面！沒想到今天（週日）晚上，夏天倫與女友，在台北松山民生東路一處地下停車場，遭兩名黑衣人攻擊！夏天倫左手遭砍，出現15公分的刀傷，女友也同樣遭受波及。是否和前妻有關？引起關注。夜店大亨夏天倫坐在人行道上，左手裹著紗布，一旁就是警車與救護車，原來他遭人砍傷。送醫後，他躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，顴骨附近也有遭毆打後留下的淤青。遭砍傷的左手縫了15針，進行簡單縫合手術後，夏天倫在律師陪同下，虛弱的走出醫院急診室，對於自己遭受攻擊，夏天倫心有餘悸。夜店大亨夏天倫控前妻私拿百萬撫恤金 松山停車場遭兩名黑衣人攻擊。（圖／民視新聞）夜店大亨 夏天倫：「我沒有任何的在生意上有任何的糾紛，兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時後眼睛看得不是很清楚，所以用棒子還是刀(攻擊)。我其實替我的孩子的安全蠻擔心的，我也替台北市正常人蠻擔心的。」事發就在台北民生東路三段上，週日傍晚六點多，夏天倫與女友，打完室內高爾夫球後，前往大樓地下停車場牽車，突然遭兩名黑衣人攻擊！對方先兩人，狂噴辣椒水，再拿出刀棍攻擊！夏天倫左手臂被砍傷，女友遭到波及。但怎麼這麼巧，夏天倫之前才開記者會控訴前妻黃廉盈，離婚後三個月內，拿走220萬元紅包及相關撫卹金，但最後法院以證據不足，判前妻黃廉盈不起訴處分。沒想到幾天後，夏天倫就遭人攻擊。夜店大亨夏天倫周日晚間在松山一處停車場遭兩名黑衣人攻擊。（圖／民視新聞）夏天倫委任律師 余韋德 vs. 記者：「(會不會覺得說是因為你才開完記者會？) 我覺得這部分 我們就不方便說明，因為這個部分我們就不做過多的臆測，那其他的部分就留待我們警方進一步的調查。」記者vs.嫌犯：「預謀的嗎？」警方目前逮到一名嫌犯，正擴大調閱監視器畫面，要逮另一名同夥，究竟犯案動機為何？有待釐清。原文出處：夜店大亨夏天倫控前妻私拿百萬撫恤金 松山停車場遭兩名黑衣人攻擊 更多民視新聞報導「夜店大亨」夏天倫停車場遭砍 外界猜測：恐與「這人」有關最新／砍傷「夜店大亨」夏天倫 嫌犯抓到了台南女疑遭侵犯…6惡煞抱不平「押惡狼套狗鍊拖行」私刑凌虐3小時

