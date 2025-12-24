獲川普背書 Asfura贏得宏都拉斯總統大選

▲宏都拉斯選舉委員會當地時間週三宣布，由美國總統川普支持的保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura，圖）贏得本次總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前友邦宏都拉斯，上月底舉行總統大選，但因技術故障、選舉舞弊指控等因素影響，選舉結果僵持數週仍未公布。然而，外媒最新消息指出，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由美國總統川普支持的保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得本次大選。

根據《路透社》報導，宏國選委會表示，阿斯夫拉贏得了40.3%的選票，險勝中間偏右「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.5%，至於執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則明顯落後、位居第三。因前2名開票結果非常接近，加上計票系統出現混亂 ，以至於在數十萬張選票中，約有15%的票需透過人工清點才能確​​認。

阿斯夫拉在選委會公布大選結果後，隨即在社群平台公開喊話，揚言自己準備好執政，絕不會讓國家及人民失望，連美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）都予以祝賀。與現任執政黨有結盟關係的宏都拉斯國民議會議長雷東多（Luis Redondo）則拒絕接受結果，甚至指控選委會的公告是「選舉政變」。

在大選登場前，川普就在自家社群平台上公開喊話，敦促人們投給阿斯夫拉，並威脅若阿斯夫拉沒有勝選，美國將切斷對宏都拉斯的財政支持。在計票延遲期間，川普再次發文，在沒有提供證據的情況下，聲稱宏國選舉存在舞弊，如果宏都拉斯竄改使阿斯夫拉領先的初步結果，將付出「慘痛代價」。

專家分析，川普公開支持阿斯夫拉，是他推動於拉丁美洲打造保守派聯盟的一部分，該聯盟從薩爾瓦多的布克萊（Nayib Bukele）延伸到阿根廷的米萊（Javier Milei）。納斯拉亞和執政「自由重建黨」都譴責川普的言論是干預選舉。納斯拉亞還對《路透社》抗議，川普的發聲損害了自己贏得選舉的機會。

