獲建議徵召後致電林右昌沒接 蘇巧慧：可能因為在以色列

民進黨立委蘇巧慧。（本報資料照片）

民進黨2026年新北市長人選底定，在原先有意爭取提名的前民進黨秘書長林右昌逐漸淡出爭取行列後，民進黨選舉對策委員會5日決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧代表民進黨參選。外界關注兩人互動，蘇巧慧今（6）天表示，她昨天有致電林右昌，可能因林在以色列的關係，所以電話「沒有接通到啦！」

蘇巧慧表示，謝謝民進黨選對會昨天做成決議，推薦她成為新北市長的候選人，未來民進黨會有正式的程序，逐步完成提名階段。蘇巧慧說，過程中經過了非常完整的過程，包括10月有將近兩周的徵詢，除選對小組成員徵詢外，也有公開報名期間，讓有意願服務新北市民的人選都可主動前來推薦，而她是唯一報名的人選，選對會在綜合考量之後，推薦她成為民進黨的提名人選。

至於如何看待國民黨內呼聲極高的台北市副市長李四川，蘇巧慧說，現在有各式各樣的人選，大家都爭取服務全新北市民的機會，可是每個人條件不同，而她是觀念最新、執行力最強。

媒體詢問，是否有跟林右昌通電話，蘇巧慧說，她昨天有打電話給林右昌，可能因為林在以色列的關係，所以電話沒有接通。大家是兄弟姐妹、最好的合作夥伴，會在各自不同的崗位上為台灣一起來努力，她想林右昌也一定會這樣做，也當然會繼續請教林右昌，並和所有新北市的議員們一起贏得2026勝利。

蘇巧慧強調，她爭取一個服務全新北市民的機會，面試官是全新北市民，她準備很久了，也已經準備好面對藍白合後的對手。

