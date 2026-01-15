獲得和撤銷頭銜都是第一人！新加坡工人黨秘書長被摘「國會反對黨領袖」

2025年12月4日，新加坡工人黨秘書長畢丹星就國會說謊罪一案提出上訴，遭高等法院駁回。路透社



新加坡反對黨工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）因向國會作偽證罪名成立，國會14日表決通過，撤銷他的「國會反對黨領袖」頭銜。畢丹星表示將堅守國會議員職務。

英國廣播公司（BBC）報導，由執政黨「人民行動黨」（PAP）居優勢的國會，壓倒性通過表決，工人黨11位議員都投下反對票。

新加坡總理黃循財15日宣布撤銷其頭銜，並邀請工人黨提出新領袖人選。「國會反對黨領袖」是新加坡前總理李顯龍2020年所創，畢丹星是獲此頭銜的第一人。

畢丹星被控兩項對國會說謊罪名，去年2月遭判有罪，各罰7000新幣（約17萬1600元台幣）。畢丹星在訴訟過程始終否認有罪，一審判決後他向高等法院提出上訴，去年12月高院宣布維持一審判決。

雖然被判對國會說謊罪名成立，49歲的畢丹星仍然可以繼續當議員及參選，也依舊是工人黨秘書長；不過他將不得領取議員額外津貼，也失去在國會答辯時第一位發言的特權。

