獲得李榮浩、汪峰狂讚 R&B創作才子宣布來台開唱

R&B創作才子step.jad依加當年參加《中國好聲音2021》，初登場時以一曲〈都不懂〉成功讓八位導師「全數轉身」，成為當季第一位「八轉」選手，還被封為「核能級選手」，難得為R&B 歌手「轉身」的李榮浩表示：「有幾個轉音很像Stevie Wonder，聽起來真的很舒服！」而人氣超高的step.jad依加將在明年1月25日在台北 WESTAR開唱，預告要用最燃、最撼動的現場演唱魅力，帶領歌迷沉浸在他獨有的「依加式靈魂音樂宇宙」。

提及當時參加《中國好聲音2021》，step.jad依加笑說：「至今依舊感覺像是一場夢！」他透露參賽前為了克服緊張，上台前猛喊「一定能行」四個字並刻在心裡，「當時唯一想的就是想透過節目證明自己，憑著一股衝勁拼命，直到唱完才發現老師都轉身，像作夢一樣！」身處汪峰戰隊的他對於汪峰平時的鼓勵牢記在心，「老師鼓勵我要堅持夢想，讓我特別有共鳴，也特別難忘。」

這些年靠著學習及上音樂節目比賽經驗累積，step.jad依加漸漸走出屬於自己的音樂路，並獲得廣大樂迷迴響，今年以「NIGHTSTEP 夜奔！」為主題開啟全新巡演計畫，光是2025年全年超過20場演出皆一路告捷、場場爆滿，再度刷新個人巡演紀錄。此次宣布將來台北開唱的消息一出，讓許多歌迷欣喜若狂，他特別表示：「顧名思義，這次巡演會以『城市夜色下的情緒故事』為概念，希望帶給大家一場沈浸式，且能釋放一周上班疲憊情緒，互動感拉滿一起奔向夜晚high起來的LIVE表演！」

step.jad依加對於台北這座城市印象深刻，笑說自己從小看許多台灣偶像劇，對台北始終抱著滿滿青春回憶，加上綜藝節目中常見的美食、美景，都讓他對這座城市充滿期待，「感覺台北天氣很好、大家也都很熱情，我一直很想親自來感受。」他坦言既興奮又緊張，特別開始加強形象管理及聲音狀態，並大幅增加排練時間，希望能以最好的狀態獻給歌迷一場毫無保留的精彩現場。

