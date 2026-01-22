獲徵召參選台南市長 陳亭妃：2026是2028非常重要的指標

民進黨台南市長候選人陳亭妃21日獲黨正式徵召，並由主席賴清德親自掛上競選彩帶，宣示投入台南市長選戰。（圖／黃耀徵攝）

民進黨台南市長候選人陳亭妃21日獲黨正式徵召，並由主席賴清德親自掛上競選彩帶，宣示投入台南市長選戰。陳亭妃21日表示，要感謝賴清德總統過去為台南奠定非常好的基礎，讓自己可以在這塊土地上為人民盡最大力量；也感謝黃偉哲市長的用心，延續賴清德精神，一步一步向下扎根。要把賴清德、黃偉哲所做的每個建設，由「點、線、面」向外擴大，讓人民有感。

陳亭妃說，2026是2028非常重要的指標，台南是賴清德的本命區，如何在2026穩住基本盤，甚至結合更多力量、吸納每一個不同黨派和想法，讓賴清德2028競選總統連任時，能贏過2024的得票率，這是非常重要的，希望大家能一起加油。

針對黨內初選，陳亭妃特別感謝對手林俊憲在民調開封後的風範，在此呼籲台南市民共同邁進，「讓台南第一位女市長，改變溫暖這個城市」。「謝謝台南人民已陪伴自己走過完整的27年，在邁入第28年的時候，我們有新任務，作伙來照顧『台南』這個家」。

陳亭妃說，自己也將再啟動妃妃鐵馬part2溫暖感恩之旅，初選期間亭妃鐵馬37區，感恩溫暖也要秉持鐵馬精神，預計1月22日從白河福安宮開跑啟動。

