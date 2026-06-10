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獲徵召參選新竹縣長再戰徐欣瑩 鄭朝方談趙武姆修女重要啟發 121

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選2026新竹縣長選舉。鄭受訪表示，在縣長提名完成後，接下來將持續推動各鄉鎮市布局與人才推薦，並強調自己最大的底氣就是「把事情做對」，希望將竹北的治理經驗擴展至整個新竹縣。

針對外界關注竹北市長接班布局，以及是否與時代力量合作等問題，鄭朝方表示，在縣長布局完成後，未來將持續爭取更多鄉鎮市支持，並持續進行人才推薦工作。目前縣議員提名作業大致已完成，後續將依照整體選戰規劃持續推進。

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談到此次是第2度與國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩交手，鄭朝方表示，「把事情做對就是我的底氣」，自己將持續讓縣民看見創新、美學以及把事情做好、做對的能力。

鄭朝方指出，無論是地方民眾或民進黨內部，過去對他的施政成果或許曾抱持觀望態度，但經過多年努力，已從原本的問號逐漸變成驚嘆號。他表示，從許多鄰近鄉鎮、市政府甚至其他縣市開始複製竹北的政策、文化活動與建設成果，就能看出竹北治理經驗獲得肯定。

談及手中念珠的意義時，鄭朝方分享從政初心，提到來自尖石鄉的趙武姆修女，29歲時隻身來到沒有水、沒有電的尖石後山黑暗部落，創辦幼兒園照顧偏鄉孩童，長年投入原鄉服務，自己20多年前認識趙武姆修女，對方教導他如何照顧偏鄉孩子，也成為他投入公共事務的重要啟發。

去年4月25日，趙武姆將陪伴多年的念珠交給鄭朝方，當時他未完全理解其意義，如今則認為，這是希望他接續未完成的道路，繼續照顧原鄉與新竹縣，「她一碗湯溫熱了一片山頭」。他說，今天特別將念珠帶在身上，彷彿趙武姆修女仍陪伴在身旁，提醒自己莫忘從政初心。

針對參選決定過程，鄭朝方表示，自己目前仍肩負竹北市長職務，因此始終以市政工作為優先。即使前一天仍在雨中視察幸福公園工程及西區拔仔窟低窪地區防汛情形，希望主動承擔守護市民安全的責任。

鄭朝方表示，自己比較喜歡做事，也希望把事情做得正確、做得漂亮，不喜歡製造對立與衝突，「只要把事情做好，就是最好的競選基礎」。他強調，未來參選新竹縣長最重要的目標，就是讓其他12個鄉鎮市也能共享竹北的發展成果，縮短城鄉差距，推動城鄉共榮共好，讓新竹縣整體發展更加均衡。

至於外界關心提名作業歷時較長，以及總統賴清德如何徵詢參選意願，鄭朝方則表示，由於自己現階段仍全力投入竹北市政工作，因此外界感受到的時間較長，但實際上與過去參選立委或地方選舉時程相近，今天正式站出來接受提名，就是最好的說明。

照片來源：鄭朝方團隊

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