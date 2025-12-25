獲徵召後柯志恩首站前進「勝利路」宣示明年入主高市府

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天甫獲徵召提名，今天就開始選戰模式，前往鳳山眷村大本營造勢。（柯宗緯攝）

甫獲國民黨徵召參選高雄市長的立委柯志恩，今（25）日在高雄人口最多的鳳山區正式開啟選戰模式，特別選在勝利路造勢，象徵明年12月25日勝選入主高雄市政府。她自嘲「3年前參選每個人都以為我是炮灰，沒想到留下1個殘骸」，繼續深耕高雄，未來將陸續端出政見爭取更多選民認同，期盼明年此時此刻贏得勝利。

柯志恩今晨8時30分先至鳳山工協市場拜票，民眾熱情迎接，主動握手打氣，更有菜販送上白蘿蔔，鼓勵她「贏得好彩頭」。上午9時前往眷村大本營工協街廣場舉辦「力拚勝利-2026年柯志恩年曆發送」活動，上百名支持者到場力挺，印有柯志恩肖像搭配鮮明黃白色系的胖卡車首度亮相將開往各區宣傳造勢，原住民後援會也正式成立。

今天活動包括立委黃仁、前立委黃昭順、高市議員李雅靜、鄭安秝、劉德林、鍾意仲、黃香菽、陳玫娟、蔡金晏等人都到場助陣，前高市府民政局長曹桓榮擔任主持人高喊，「有志一同、反轉高雄！議員全壘打！」

對於昨日國民黨主席鄭麗文在中常會正式提名參選高雄市長，柯志恩直說，「非常慎重，但保持平常心」，自上次獲得4成選票後就發誓留在高雄深耕，每天努力打拚，「感謝黨中央再給一次機會，今天特別選在最大行政區鳳山的勝利路辦活動，就是要宣誓迎接勝利」。

面對民進黨初選競爭激烈，國民黨也被迫提前開戰，柯志恩強調，將按照自己的節奏，至於外界質疑沒有政見，後續會有詳細規畫，預計年後找適當時間逐一向市民公告。日前她揭發美濃大峽谷、大樹和山里光電案，「這是我們過去沒有看到黑暗的陰影」，她也與議員一起合作，要提出解決問題的方法。

談到這次拜票感受，柯志恩坦言，「上次選舉大家以為我們是炮灰，但沒想到留下殘骸」，她也兌現深耕高雄的承諾持續努力，這個臉孔曾經登在這個選舉公報上面，所以知名度比3年前來到高雄而言，當然是增加很多，雖仍會遇到嗆聲，但她認為這是民主常態，會爭取更多市民認同。

對於昨天被徵召後，網路側翼開始展開抹黑攻擊，柯志恩笑稱，「這不就是我的日常嗎？」她批評不應該雙重標準，強調將用陽光正向態度面對，「可以回應的就直球對決，造謠的該提告就提告」。

柯志恩在宣講時也宣示，將打造「夢想海港」，要讓高雄38個行政區一棒接一棒變得更好，讓陽光照進每一個地方。她承諾將高雄打造成亞太最豐富海港，發展半導體、航太、AI算力等產業，推動軌道經濟，並特別強調教育國際化與照顧婦女、長輩等族群權益。

身為兩個孩子的母親，柯志恩強調，理解職業婦女的辛勞，將用過往經歷讓孩子接受最好教育，也要讓年輕人在高雄安居樂業。她強調，今天在行憲紀念日於勝利路發放年曆，象徵明年此時將恪守中華民國憲法宣誓就職，「從今天開始到明年，每一天都不能鬆懈，我們絕對會迎接勝利」。

