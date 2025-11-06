獲徵召後致電林右昌沒接！蘇巧慧緩頰「可能人在以色列」：會持續向他請益

蘇巧慧今表示，自己昨天有打電話給前黨秘書長林右昌，但林沒有接電話。（資料照片／董孟杭攝）

民進黨選對會昨天正式通過提名立委蘇巧慧出戰新北市長，並提報中執會通過。蘇巧慧今天（6日）受訪時表示，自己昨天有打電話給前黨秘書長林右昌，可能林在以色列出訪，沒有接到電話，未來會持續向林右昌請益。蘇強調，大家都在爭取一個服務全新北市民的機會，面試官就是全新北市民，她準備很久了，也已經準備好了。

獲選對會通過擬出戰新北市市長的蘇巧慧今天上午接受媒體聯訪時表示，感謝選對會做成決議，推薦她為新北市長參選人，待民進黨正式程序，逐步完成提名。蘇也說，很榮幸自己是唯一報名服務新北市民的人選，相信選對會也是綜合種種條件後才推薦她，「我很珍惜這樣的機會，我會繼續努力」。

媒體詢問，是否有向原先黨內對手林右昌通過電話，蘇巧慧說，他昨天有打電話給林，但可能他在以色列出訪，沒有接到電話，近期林右昌不管是在美國、日本、甚至是現在的以色列，完成很多參訪，帶回很多新觀念。

蘇巧慧指出，大家都是兄弟姐妹、最好的合作夥伴，各自會在不同的崗位上為台灣一起努力，「這是我們都有的共識，我想右昌哥也一定會這樣做，而我當然更會繼續請教他、請益他，和林右昌、整個團隊、所有新北議員們，一起贏得2026勝利」。

至於如何看待藍白潛在對手、台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧直言，大家都在爭取一個服務全新北市民的機會」，面試官其實就是全新北市民，自己準備很久了，也已經準備好。

「我們的觀念最新、執行力最強。」蘇巧慧認為，她就是用這樣的態度和能力來挑戰，將最新態度、最新觀念、最強執行力的差異性呈現在全新北市民的面前，讓大家來做選擇，未來的新北市長應該要是什麼樣的人來帶領這座城市？她會用最好、最積極的態度爭取全新北市民的認同。



