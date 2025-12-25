獲徵召後首場活動選在鳳山 柯志恩:明年此刻宣誓就職

柯志恩獲徵召後，今首場選舉活動安排在鳳山勝利路。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩獲徵召參選高雄市長後，今首場選舉行程選在鳳山區勝利路，她再次喊話，明年此時此刻(12/25)要依中華民國憲法宣誓就職。

柯志恩昨獲得國民黨正式徵召參選2026高雄市長，今上午特別安排於鳳山區勝利路舉辦「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動，活動開始前也先至鳳山工協市場向攤商與鄉親們拜票。

徵召後的第一場活動吸引不少眷村支持者參與、場面熱絡，許多支持者把握機會跟柯志恩合影；國民黨團總召黃香菽，鳳山區在地議員李雅靜、劉德林、鄭安秝，及蔡金晏、陳玫娟等議員到場相挺，前立委黃昭順也現身其中。

廣告 廣告

柯志恩強調，接下來會提出各項政見，涵蓋經濟、教育、產業、長照，會以陽光心情爭取高雄鄉親認同，明年此時此刻會依中華民國憲法宣誓就職。

柯志恩獲徵召後第一場選舉活動吸引不少支持者到場。(記者王榮祥攝)

柯志恩分送年曆。(記者王榮祥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獲國民黨徵召再戰高雄市長 柯志恩：希望市民給她改變高雄的機會

柯志恩喊話市民「給我改變高雄的機會」 遭狠潑冷水：不需要！

自由說新聞》台灣記者直球問爆！國台辦瞬間當機：好吧我...

邊砍預算邊談尊嚴？張博洋、尹立批柯志恩「還沒參選就先傷高雄」

