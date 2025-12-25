獲徵召挑戰謝國樑！童子瑋回應了 曝擔任議長後「一直在思考的問題」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨選對會日前拍板，建議中執會徵召基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，挑戰國民黨籍現任市長謝國樑。對此，童子瑋今（25）日表達對黨的感謝，同時表示在走向未來前，應該先顧好現在；相較短暫的亮點，應該讓市民感受到基隆有在改變，而選舉時就是為民謀福的方式之一。

民進黨選對會日前拍板，建議中執會徵召基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長。（資料照）

童子瑋今早透過臉書發文表示，基隆是一座深具潛力的城市，海港、山城都是資產，老文化跟新商業都是機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是他從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

廣告 廣告

「我認為，在走向未來以前，我們要先顧好現在。」童子瑋指出，通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

​童子瑋認為，相比於短暫的亮點，更迫切的，是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

​對於謝國樑稱「做好市政就是最好連任策略」，童子瑋表達同意，他說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。「謝謝黨內的肯定，下一步，我會來爭取市民對我的支持。」

更多FTNN新聞網報導

2026參選基隆市長？童子瑋稱不適合表態 但點名「這3人」可能被綠徵召

2026挑戰謝國樑！民進黨選對會拍板「基隆市徵召童子瑋」參選

國防特別預算4度遭擋！何欣純轟江啟臣發言諷刺：「台」是我唯一的考量

