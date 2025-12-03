獲徵召選宜蘭縣如何與藍整合？陳琬惠：協調、民調或社調都可以

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天（3日）舉行記者會，宣布正式獲民眾黨徵召參選2026宜蘭縣長。（圖／鄒保祥攝）

各政黨積極備戰2026大選，民眾黨今天（3日）舉行記者會正式宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。面對外界關切將如何與國民黨協調整合，陳琬惠在會後受訪時說，她不喜歡用讓這個字，沒有誰讓誰。國民黨想選的有吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德。他們3個有共識，不管用什麼方式，用協調、民調或社調都可以，至於方法，就交給中央高層去討論。

針對後續將如何與國民黨協調整合，陳琬惠表示，她不喜歡用讓這個字，沒有誰讓誰。國民黨想選的有吳宗憲、張勝德。他們3個有共識，不管用什麼方式，用協調、民調或社調都可以，至於方法，就交給中央高層去討論。

陳琬惠重申，最重要的是要推出「最強人選」，而決定權應交給宜蘭鄉親，「宜蘭鄉親希望誰來擔任宜蘭縣長，他們的心意才是最重要的。」

此外，媒體詢問在構思政見時是否有徵詢前主席柯文哲的意見，陳琬惠笑說，自己與前主席柯文哲之間一直保持密切的溝通，「柯主席是一個非常重視『提出政策就要做得到』的人」，因此她在立委選舉時提出「南港東移」概念，也是在當時與柯文哲深入討論的內容。

陳琬惠說，這次投入縣長選舉，柯文哲並未對她的參選提出太多干涉，但對於她要推動的政策仍表示關心，也清楚記得她當年提出的南港東移的主張。



