獲德國設計獎肯定 Flybaby嬰兒揹巾登台首辦體驗會

從歐洲市場走紅、在亞洲親子圈引發關注的德國嬰兒揹巾品牌 Flybaby，於 1 月 23 日首度在台亮相，選擇於 微風廣場本館B1 babyMADISON專櫃舉辦品牌體驗交流活動，正式揭開品牌進軍台灣市場的序幕。活動採邀請制形式進行，僅開放合作夥伴與親子領域創作者參與，透過近距離體驗與深度交流，呈現 Flybaby 對「輕鬆揹行」與「日常育兒美學」的設計想像。

Flybaby 以「讓寶寶與家長都能自在行動」為核心理念，從人體工學出發，反

覆調整揹負時的重量配置與貼合方式，讓揹負受力更加平均，減輕長時間使用的負擔，同時兼顧穩定支撐與穿戴時的舒適感。除了揹負表現外，Flybaby 也特別著重日常使用的便利性，揹巾可快速收納、體積輕巧，便於外出攜帶；搭配具特色的專屬布料設計，在兼顧觸感與透氣性的同時，也展現品牌一貫的質感風格。此外，揹巾所採用的磁扣設計，讓穿戴與調整更加直覺流暢，降低操作門檻，提升實際使用時的順手度。

在外觀風格上，Flybaby 延續德國品牌一貫的簡約線條與低調質感，將機能性自然融入日常穿搭，跳脫傳統育兒用品的既定印象，讓嬰兒揹巾不只是育兒工具，更成為兼具實用與風格的生活單品。其產品亦榮獲2025年德國設計獎 (German Design Award)肯定，展現品牌在設計美感與實用機能之間取得平衡的設計實力，也讓 Flybaby 在眾多揹巾品牌中建立鮮明辨識度。

此次體驗交流活動亦邀請多位親子領域創作者到場參與，包含女藝人洪詩及多位創作者，透過實際穿戴、操作與拍攝紀錄，從使用者角度分享第一手體驗，為活動帶來多元且貼近真實育兒情境的觀察視角。

透過這場小而深入的品牌體驗交流，Flybaby 也同步展現其對台灣市場的長期布局，期望以設計為核心，逐步與重視品質與生活風格的台灣親子族群建立連結，讓揹巾成為陪伴日常的重要存在。台灣總代理卡樂米國際將陸續展開銷售與體驗規劃。相關產品資訊與通路據點請見官方網站:https://www.colormetoys.com.tw/Flybaby

