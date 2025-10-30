獲所屬派系全力相挺 林岱樺：11/1公開說明檢調不法起訴

林岱樺表示，將在11月1日的活動中公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判，相信自己禁得起考驗，萬千磨難終將還她清白。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨正國會掌門人林佳龍與黨公職昨晚公開力挺同派系立委林岱樺參選2026高雄市長，林岱樺今(30)日回應，將在11月1日的活動中公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判，相信自己禁得起考驗，「萬千磨難終將還我清白」。

林岱樺表示，「我可以接受任何的考驗，但是請不要傷害岱樺的朋友們，台灣的力量禁不起一再的切割。林岱樺有沒有罪？我將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判。」

她表明，「我可以承受網路暴力的攻擊，是因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白。我有信心，最後的事實，會讓路人羞愧地放下，那原本要繼續丟向我的石頭。台灣民主加油！」

