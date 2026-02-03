獲拉丁美洲3國推舉 智利首位女總統角逐UN秘書長

聯合國秘書長古提瑞斯的任期，到今（2026）年年底就要結束。智利、巴西與墨西哥3國在2日聯合發表聲明，正式提名智利前總統巴舍萊角逐秘書長大位。

巴舍萊有小兒科醫師背景，也是智利史上唯一的女總統，卸任後也曾經在聯合國的婦女與人權相關單位任職。她表示，雖然近幾年全球局勢動盪，她仍樂於出面承擔責任。

UN秘書長參選人巴舍萊表示，「我很榮幸成為聯合國秘書長的候選人，不只是代表智利，也代表巴西與墨西哥，我很感激智利政府的支持，我接受這份重大的責任。」

如果要成為聯合國秘書長，必須由會員提名，經過安全理事會閉門磋商、取得共識後，再提交聯合國大會表決通過。

根據不成文慣例，秘書長會由不同區域的人選輪流出任，今年正好輪到拉丁美洲。不過目前提名人選不多，除了巴舍萊，已經完成提名程序的，只有阿根廷出身的國際原子能總署幹事長格羅希。

國際原子能總署幹事長格羅希曾在2025年11月19日說：「我想這是共識，伊朗政府也同意，濃縮鈾還在原地，我們必須檢查。」

然而最近聯合國傳出財務困難，原因是各國積欠會費高達24億美元，而美國等主要強權配合聯合國的意願也明顯降低，讓聯合國的存在價值一再受到質疑。無論最後由誰出任，都將面臨險峻的挑戰。巴舍萊如果成功當選，將成為聯合國史上首位女性秘書長。

