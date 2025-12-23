獲提名中選會主委 游盈隆：我就是過河卒子

獲行政院提名為中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆昨天表示，這是苦差事、跳火坑，接下來他就是過河卒子，接受最嚴厲的考驗。傳出綠營內部對這項提名有雜音，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，社會對游的言行有不同看法，但擔任主委重點在於嚴守中立、公正主持選務，未來審查將嚴守「適格、適任」原則。

行政院前天公布中選會委員提名名單，將送立院行使同意權。對於被提名，游盈隆表示，這不是爽缺，更不是肥缺，接下來「我就是過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

廣告 廣告

民眾黨團總召黃國昌說，敬重游盈隆敢講真話的態度，同時也看重他在政治學及民調等方面的專業，然而人事同意權案必須公事公辦，既然進入立法院審查就沒有個人情誼，「我們就是理性負責地嚴格審查，以回應人民的期待」。

黃國昌也說，等到民眾黨團收到正式公文，就會發問卷給所有被提名人，問題包含是否贊成公投綁大選、是否支持國內移轉投票等，問卷答覆內容將影響民眾黨團票意向，但他擔心的是，游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是會被民進黨自行封殺。

【看原文連結】

更多udn報導

喜宴進化了！新人改請「這1杯」全場大讚：還能帶走

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

張文媽三年匯82萬！專家曝3星座父母最易養出啃老兒

Lisa「18禁熱舞配超短戰袍」驚險走光瞬間被拍