獲提名任中選會主委 游盈隆形容是「跳火坑」：接下來我就是過河卒子

記者盧素梅／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆（圖／資料照）

行政院昨天公布將提名台灣民意基金會董事長游盈為中選會主委，游盈隆今（23）日表示，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。接下來，「我就是過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院昨天宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

廣告 廣告

游盈隆今天在臉書發文指出，這兩天他接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情。他忙到無法一一接電話或Line回覆，很抱歉。相信還有更多他不熟識但關心這件事的社會各界朋友在等待他講幾句話。

游盈隆表示，他想講的是：「我接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。」但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。

游盈隆並表示，接下來，「我就是過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

更多三立新聞網報導

中選會委員提名人選 她驚見柯媽媽乾女兒入列：「柯」味很重

政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺

政院提名游盈隆任中選會主委引綠支持者不滿？民進黨團認了：可以預期

鄭麗文再喊兩岸一中 學者揭國民黨盤算：共產黨統治也無所謂

