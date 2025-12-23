獲提名任中選會主委 游盈隆自比跳火坑、過河卒子不計毁譽

行政院昨公布中央選舉委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會委員兼任主委，引發熱議。游盈隆今（23日）親上火線回應，心裡已經覺悟，這是跳火坑，不是肥缺；接下來他如同過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

游盈隆雖曾任民進黨立委，但已經退黨，且近年對民進黨多所批評及建言，尤其多次批評民進黨今年發動大罷免的行為，以致行政院提名他的消息傳出後，引發綠營內部反彈。

游盈隆今天在臉書作出回應，關於他接受提名出任中選會主委一事，這兩天他接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情。他忙到無法一一接電話或Line回覆，很抱歉。相信還有更多他不熟識但關心這件事的社會各界朋友在等待他講幾句話。

游盈隆想講的是：「我接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。」

