獲提名檢察總長遭疑酬庸 徐錫祥：過去足跡均無關政治

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為新任檢察總長，但遭質疑徐錫祥偵辦重大貪瀆案件實績不足，且曾任國安局副局長等職務，此次獲得提名恐有「酬庸」疑慮。對此，徐錫祥表示，他過去曾偵辦綠能、盜採砂石、賄選等諸多案件，外界可檢視他過去的足跡，「沒有一項跟政治有關」，他認為單就職務評斷是否具政治性對該職務不公平、對他也不公平。

立法院司法及法制、內政委員會今天(9日)聯席審查「檢察總長被提名人徐錫祥人事案」。多名朝野立委質詢時，關切高檢署主任檢察官陳宏達質疑相較於前3任檢察總長的歷練，徐錫祥在重大貪瀆、重大經濟犯罪及高度政治敏感案件未見代表性辦案實績，且徐錫祥曾任國安局副局長、法務部政務次長，缺乏二審歷練便獲派最高檢擔任主任檢察官，不久又獲總統提名檢察總長，恐有「酬庸」之疑。

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徐錫祥在接受民進黨立委沈發惠質詢時說明，他過去擔任檢察官時，曾偵辦過大型超貸案、大漢溪砂石盜採案；擔任新北地檢檢察長期間，也主辦過軍備局將軍向廠商索取匯款、綠能及大型賄選案等矚目案件，只是沒有寫在自傳中。

徐錫祥在接受國民黨立委張智倫質詢時也進一步強調，一個人是不是會被政治控制，進而影響檢察系統的偵辦態度，絕對不在曾任什麼官，而是在於心態。他表示自己在國安局副局長及法務部次長任內推動的政策皆與國家利益、人民權利息息相關，且與政治無關，他歡迎大家檢視他走過的所有足跡。徐錫祥說：『(原音)國安局這個就是保護我們國家的安全，防止滲透，防止別人對我們的不法，以及特勤的部分，還要維護首長的安全，這個沒有一項是政治的。所以可以去檢視我做過的事情，而不是單就這個職務就去評斷說它是政治性。我想這對職務不公平，對我也是不公平的。』

張智倫追問賴總統是否有說明提名原因，以及未來一旦出任檢察總長的辦案重點？徐錫祥說，他還沒有見過總統、也沒有獲得任何的提示。他也強調不需提示，身為檢察總長就是要率領全體檢察官遵照法令規定，沒有派系或黨派之分，這非常明確。

徐錫祥並說明未來的偵辦重點除了年底的九合一選舉，還有貪瀆案、國安案件、掃黑、營業秘密、詐騙等，都是最高檢非常核心的工作。(編輯：宋皖媛)

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