獲提名監察院長 陳永興：絕不追求個人或任何黨派利益

陳永興獲提名為監察院長後寫下千字內心告白，超然將獨立行使職權，向國家人民負責，絕不追求個人或任何黨派的利益。。 圖：孫家銘/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今(11)日上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，宣布總統賴清德將提名前高雄市政府衛生局局長、門諾基金會董事長陳永興為監察院長，陳永興獲提名後寫下千字內心告白，向全民承諾監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，他一定超然獨立行使職權，向國家人民負責；澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。

今年76歲的陳永興是台灣知名精神科醫師、政治人物與人權運動者，曾榮獲第23屆醫療奉獻獎，學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長，曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程，並推動教育與社福法案、投入偏鄉長照服務，為台灣民主公義和人權保障的重要推手。

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陳永興獲提名監察院長後，以「行公義好憐憫，存謙卑的心」為題發表感言指出，今年5月中旬，他接獲賴清德總統通知，邀請他出任監察院長，當時他倍感責任重大恐難達使命，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告。

「我的內心非常掙扎，一方面 追 求社會公平正義，維護人權照顧弱勢」，是我終生努力的目標，另一方面，年紀漸長，退休之 後只求為主工作，從事社會公益服務，從未規劃再返公職要失去輕鬆自由，又得肩負重任承擔 繁忙公務。」

「而且，監察院長一職必須經過國會行使同意權，以目前國會生態朝野對立的氣氛之下，即使我有為民服務報效國家之心，也未必能如總統所願得以實現。 在我每天的禱告中，我感謝神的恩典，讓我還有健康的身體、尚未失智的腦力，還讓我保持年輕時的理想與熱情，能夠奉獻精力、時間、智慧，為主做工。」

陳永興表示，聖經上說：耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的上帝同行。」(彌迦書六：8)在他的認知當中，監察院應該就是一個行公義、好憐憫」的機構，作為社會公平正義的維護單位和人權保障落實的機構，監督公務人員防止腐化，保障國民人權不受侵害是監察院的天職。

「如果上帝的旨意是要引領我在餘生繼續向前行，為台灣人民、社會、國家 ， 再奉獻上帝所給我的恩賜，上帝必與我同行，作為我的依靠和前導，讓我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祂與我同在。」(詩篇23：4)。我在禱告中，內心逐漸平安和謙卑順服，我相信一切交託給上帝，祂必有美好的旨意和安排。」

陳永興說，於是，在賴清德總統再度邀請他到總統府會面時，他向總統報告說：「我是基督徒，也是追求公義、維護人權的工作者。總統願意信任我，交付我監察院長的任務，我必須為總統分憂，共同為台灣人民和國家前途來打拼，也為上帝美好的事工做見證。」既然答應了總統的提名，他本著終生追求公義、保障人權」的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立的抵制，共同理性地思考：如何提升監察院的功能？如何落實人權保障、減少冤屈？

他覺得將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成。在尚未能完成修憲之前，監察院的功能應該努力提升，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不要受到侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義，這是我若能進入監察院後將全力以赴的目標。

陳永興也願意向全民在此承諾：「監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，我作為監察院長，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責。澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。」這是他被提名監察院長的內心告白，也是他將自己交託上帝，在上帝面前所做的見證。

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