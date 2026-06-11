獲提名監察院長 陳永興：若修憲改三權分立樂觀其成





總統府今（11日）上午公布監察院正、副院長及監察委員共29人名單，監察院長提名人為獨派醫師、民報創辦人陳永興，稍早陳永興也發表「行公義好憐憫，存謙卑的心」感言，坦言以目前國會生態朝野對立的氣氛之下，未必能通過同意權，而將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他個人樂觀其成，他也願意在此承諾，監察院長絕對超越黨派利益考量的職務，作為監察院長，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責。

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陳永興感言：

今年5月中旬，我接獲賴清德總統通知，邀請我出任監察院長，當時我倍感責任重大恐難達使命，不敢貿然接受，請賴總統給我一些時間考慮和禱告。我的內心非常掙扎，一方面 追求社會公平正義，維護人權照顧弱勢」，是我終生努力的目標，另一方面，年紀漸長，退休之後只求為主工作，從事社會公益服務，從未規劃再返公職要失去輕鬆自由，又得肩負重任承擔繁忙公務 。而且，監察院長一職必須經過國會行使同意權，以目前國會生態朝野對立的氣氛之下，即使我有為民服務報效國家之心，也未必能如總統所願得以實現。

在我每天的禱告中，我感謝神的恩典，讓我還有健康的身體、尚未失智的腦力，還讓我保持年輕時的理想與熱情，能夠奉獻精力、時間、智慧，為主做工。聖經上說： 耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的上帝同行。」（彌迦書六：8）在我的認知當中，監察院應該就是一個 行公義、好憐憫」的機構，作為社會公平正義的維護單位和人權保障落實的機構 ，監督公務人員防止腐化，保障國民人權不受侵害是監察院的天職。

如果上帝的旨意是要引領我在餘生繼續向前行，為台灣人民、社會、國家 ，再奉獻上帝所給我的恩賜，上帝必與我同行，作為我的依靠和前導，讓我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祂與我同在 。」（詩篇23 ：4）。我在禱告中，內心逐漸平安和謙卑順服 ，我相信一切交託給上帝，祂必有美好的旨意和安排。

於是，在賴清德總統再度邀請我到總統府會面時，我向總統報告說： 我是基督徒，也是追求公義、維護人權的工作者。總統願意信任我，交付我監察院長的任務，我必須為總統分憂，共同為台灣人民和國家前途來打拼，也為上帝美好的事工做見證。」

我既然答應了總統的提名，我本著終生追求公義、保障人權」的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立的抵制，共同理性地思考：如何提升監察院的功能？」 如何落實人權保障、減少冤屈？」

我覺得將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，我是樂觀其成。在尚未能完成修憲之前，監察院的功能應該努力提升，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不要受到侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義，這是我若能進入監察院後將全力以赴的目標。

我也願意向全民在此承諾： 監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，我作為監察院長，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責。澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。」這是我被提名監察院長的內心告白，也是我將自己交託上帝，在上帝面前所做的見證。

2026 年6 月11 日 陳永興 寫於監察院長提名後

（責任編輯：卓琦）

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