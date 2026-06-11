獲提監察院長！ 陳永興自砸飯碗：樂見廢監院送國會

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獨派醫師、《民報》創辦人陳永興獲總統賴清德提名為監察院長，並由副總統蕭美琴今（11）日主持記者會正式公布。陳永興提到，若朝野達成共識，可修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會擁有調查權和彈劾權，他對此樂觀其成；並祈禱國會在行使同意權時，放下朝野對立，共同理性思考如何提升監察院的功能，提升人權保障。

第七屆監察院長被提名人陳永興。（圖／中天新聞）

陳永興今在記者會中承諾，將秉持終生追求公義、保障人權的信念。更直言他對於讓國會擁有調查權和彈劾權樂觀其成，主張與在野黨相呼應。不過，在尚未完成修憲之前，陳永興認為監察院應努力提升功能，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義。

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他並承諾監察院長職務將絕對超越黨派利益考量，超然獨立行使職權，向國家人民負責，澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。

陳永興披露，今年5月中旬接獲賴總統通知邀請出任監察院長，當時倍感責任重大，不敢貿然接受，坦言內心非常掙扎。他表示，經過每天的禱告，他感謝神的恩典，感謝保持年輕時的理想與熱情，能夠奉獻精力、時間、智慧，相信一切交託給上帝，祂必有美好的旨意和安排。因此後來再被邀請到總統府與賴總統會面時，他也報告願意接受任務。

值得關注的是，陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力挺太陽花世代投入公共事務。但去年黃國昌被媒體踢爆涉及「養狗仔」爭議後，他公開發表長文，直言對黃國昌與民眾黨創辦人柯文哲的轉變感到痛心，更呼籲兩人「尋回初心」，重新思考創黨與從政的初衷。他深盼民眾黨能傳承當初創立者蔣渭水的遺願：「同胞須團結，團結真有力。」他相信台灣社會需要更多的團結和合作，而不是更多的仇恨和對立。

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