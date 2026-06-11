獲提監察院長！ 陳永興自砸飯碗：樂見廢監院送國會
獨派醫師、《民報》創辦人陳永興獲總統賴清德提名為監察院長，並由副總統蕭美琴今（11）日主持記者會正式公布。陳永興提到，若朝野達成共識，可修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會擁有調查權和彈劾權，他對此樂觀其成；並祈禱國會在行使同意權時，放下朝野對立，共同理性思考如何提升監察院的功能，提升人權保障。
陳永興今在記者會中承諾，將秉持終生追求公義、保障人權的信念。更直言他對於讓國會擁有調查權和彈劾權樂觀其成，主張與在野黨相呼應。不過，在尚未完成修憲之前，陳永興認為監察院應努力提升功能，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義。
他並承諾監察院長職務將絕對超越黨派利益考量，超然獨立行使職權，向國家人民負責，澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。
陳永興披露，今年5月中旬接獲賴總統通知邀請出任監察院長，當時倍感責任重大，不敢貿然接受，坦言內心非常掙扎。他表示，經過每天的禱告，他感謝神的恩典，感謝保持年輕時的理想與熱情，能夠奉獻精力、時間、智慧，相信一切交託給上帝，祂必有美好的旨意和安排。因此後來再被邀請到總統府與賴總統會面時，他也報告願意接受任務。
值得關注的是，陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力挺太陽花世代投入公共事務。但去年黃國昌被媒體踢爆涉及「養狗仔」爭議後，他公開發表長文，直言對黃國昌與民眾黨創辦人柯文哲的轉變感到痛心，更呼籲兩人「尋回初心」，重新思考創黨與從政的初衷。他深盼民眾黨能傳承當初創立者蔣渭水的遺願：「同胞須團結，團結真有力。」他相信台灣社會需要更多的團結和合作，而不是更多的仇恨和對立。
更多中天新聞網報導
監察院29位新監委名單 總統咨文送立院咨請行使同意權
監委名單揭曉！廖婉汝、謝政達入選 國民黨澄清：非我們推薦
廖婉汝、謝政達入監委名單 國民黨：之前已知情、尊重黨團自主
其他人也在看
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
日前首相岸田文雄發文一度稱邱義仁「台灣總督府資政」 藍委批賴總統不抗議「欣然當殖民政府」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任日本首相的眾議院議員岸田文雄10日在X發布與總統府資政邱義仁會面握手照片，但被眼尖的在台美僑政治評論者方恩格發現，...
威力彩又沒人中「已連29槓」！下期頭獎飆9.6億
生活中心／綜合報導財神爺再度敲門！威力彩今（11）日晚間即將開獎，由於已連續28期槓龜，本期頭獎金額上看9億元。不少民眾摩拳擦掌，希望能一圓財富自由的夢想。而在稍早，威力彩115000047期獎號出爐，第一區號碼依序為「07、22、23、24、26、33」，第二區號碼為「08」，實際中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準。
川普放話加強打擊伊朗 但稱「不願」攻擊民生基礎設施
美國總統川普近日接受媒體訪問時表示，雖然他誓言要加大對伊朗的打擊力度，但「不傾向」攻擊當地的民生基礎設施。川普指出，一旦摧毀電廠或橋樑，受苦的將是平民百姓，展現出在軍事施壓與人道考量間的權衡。
王鴻薇撞臉《鐵拳教育》反派！一票人：超像
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶...
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。
玉山盃／首日戲劇性滿點！花蓮再見觸身球 臺南逆轉勝開胡
玉山盃青棒錦標賽11日開打，首日賽事就充滿戲劇性，花蓮縣與彰化縣在三重棒球場上演投手戰，一路僵持到延長8局，花蓮靠重播挑戰確認賴佳啟觸身球保送，以1比0氣走彰化；桃園平鎮球場則有臺
中職》富邦躍居第2！後藤光尊：一場一場拿下 點出阿部雄大控球不理想
富邦悍將今天擊敗統一獅，上半季勝率追上台鋼雄鷹並列第2，總教練後藤光尊表示，接下來剩下的比賽一場、一
監委名單揭曉！廖婉汝、謝政達入選 國民黨澄清：非我們推薦
副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布最新一屆監委提名名單，共計29名監察委員被提名人。其中陳永興獲提名為院長，王榮璋則為副院長被提名人。其中名單內包含前立委廖婉汝、前新北市副市長謝政達，國民黨稍早特此聲明澄清，2位非國民黨推薦人選。
捲入侵權風暴 學者：台積電不會犯低級錯誤 地緣政治介入成分高
護國神山捲入侵權訴訟；台積電遭兩家專利授權公司指控，生產的晶片侵犯他們的專利，若侵權認定成立，最嚴重可能禁止相關晶片進口美國；台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電各部門運作都非常縝密，營運上不太可能會犯這種低級錯誤，地緣政治介入的成分比較多，想藉機打擊台積電長久建立的名譽。
美國安會取消與鄭麗文會面？國民黨駁斥：特定媒體故意詆毀
國民黨主席鄭麗文現正率團在美國訪問，傳美國國安會取消與鄭麗文的會面，且未告知原因。國民黨今天（11日）表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。
殷瑋聲量狠壓蔣萬安！她酸爆：幕僚更像市長
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安...
幼幼兒園遭滲透？驚傳教唱中共建黨歌 陸委會喊「不責怪老師」原因曝
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導適逢6月畢業季，幼兒園家長在社群爆料，園方要求學童在畢業典禮前，要學會唱〈科目三〉等中國歌曲，包含慶祝中共建黨百年的〈把未來點亮〉，消息一出引發高度爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日透露，發生地點在台北市的公立幼兒園，所以陸委會請教育部轉台北市教育局去了解處理，但目前陸委會還沒得到具體答案。同時他也不相信一般的幼兒園老師會知道，所以也不責怪幼兒園老師。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
發表「涉華謬論」？菲律賓防長遭到北京制裁
中國外交部聲明指出，菲律賓國防部長特奧多羅「多次發表涉華謬論」，因此對其以及親屬實施禁止入境等制裁。此前特奧多羅曾就中國向菲提供援助一事表態，稱之為「一種帶有算計的做法」。