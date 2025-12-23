獲政院提名中選會主委...游盈隆指「已覺悟跳火坑」：絕不辜負社會期待

行政院昨（22日）宣布，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委。對此，游盈隆今（23日）指出，心裡已做好覺悟，「這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」。他表示，接下來願接受最嚴厲的考驗，「絕不辜負社會與人民的期待」。

游盈隆今日於臉書發文說道，這兩日接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情，他忙到無法一一回覆，但相信還有更多不熟識，但關心這件事的社會各界朋友，在等待他講幾句話。

游盈隆表示，「接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」。游盈隆指出，基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，「如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔」。

游盈隆喊話，「接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待」。

