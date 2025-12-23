獲政院提名任中選會主委 游盈隆稱「跳火坑」：接下來我就是過河卒子

台北市 / 武廷融 綜合報導

行政院公布7位中選會委員提名人選，並由台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委，引發外界熱議。對此，游盈隆今(23)日發文回應，表示自己接受提名時，心裡已經覺悟「這是苦差事，跳火坑」，游盈隆也說，接下來他就是過河卒子，「只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。」

行政院昨(22)日公布7名中選會委員人事名單，提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

廣告 廣告

其中游盈隆任中選會主委也引起外界熱議，對此，游盈隆今日在臉書發文表示，這兩天收到大量朋友與媒體來電關心，但他忙到無法一一接電話或回覆，因此發文做出回應。游盈隆說，自己接受提名時，心裡已經覺悟「這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」，但他認為，當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。

游盈隆強調，接下來他就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。「謝謝大家，天佑台灣 天佑台灣人民 天佑台灣民主」。

原始連結







更多華視新聞報導

行政院提名游盈隆任中選會主委 黃國昌：擔心他被民進黨封殺

國民黨團推薦高思博等4人 任中選會委員

朱立倫：人事提名一再延宕 民進黨不能再以拖待變

