獲救民眾感謝韓國瑜、張嘉郡意外爆藍綠攻防 許宇甄批劉建國割稻尾 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

雲林縣一名陳姓民眾日前在阿布達比遭拘留長達55天，經立法院長韓國瑜及國民黨立委張嘉郡協助後順利返台，但該民眾卻因公開感謝韓、張二人，竟數天遭綠營網友攻擊。對此，立法院國民黨團今（22）日痛批，民進黨「沒出息」又小氣，竟因政治立場不同，而霸凌歷劫歸來的國人，更揭露家屬最初尋求立委劉建國協助卻不了了之，呼籲綠營停止「割稻尾」。

國民黨團書記長羅智強表示，陳姓民眾被扣留55天，經各方努力下平安歸來。當事人發自內心感謝協助救援的韓國瑜、張嘉郡，這本是人性之常。羅批評，綠營卻在網路霸凌當事人等人，民進黨團還批評這是收割，逼人感謝，最後當事人也不得不感謝民進黨立委。

「民進黨因為沒有被感謝就崩潰，就是個沒出息的政黨。」羅智強痛批，民意代表服務選民是「本分」，當事人感謝A不感謝B，或被逼了才感謝B，代表冷暖在心。他說，若民眾選擇感謝韓國瑜、張嘉郡而非綠營立委，正代表韓、張真正付出了心力，綠側翼網軍霸凌老百姓這種心態不僅「小氣」，更是不可思議。

副書記長許宇甄嚴正指出，陳太太是整個救援過程中最清楚「誰真正幫上忙」的人，韓國瑜與張嘉郡不僅協助聘請律師，更一路陪伴、積極與外交單位協調，才讓丈夫平安回國。她酸，請民進黨立委鍾佳濱不要打臉劉建國，因為劉才是真正在「割稻尾」的人。

照片來源：國民黨團提供

