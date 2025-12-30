獲教學及校長領導卓越獎 克明宮頒獎金鼓勵竹山3校

114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎甫於十一月底揭曉，竹山鎮秀林國小楊清豐校長、社寮國中與鯉魚國小三校獲獎，創下南投縣歷年最佳成績，也為竹山杏壇增添榮耀，地方雀躍不已。

昨（卅）日上午，竹山克明宮主委楊非武特別在克明宮文昌帝君神案前頒贈獎金二萬元及紀念品，公開表揚三校校長與教師團隊，感謝他們長期為竹山孩子默默耕耘，及對偏鄉地區教育的用心付出，並為南投縣的教育創下佳績；縣長許淑華、縣議員蔡孟娥出席觀禮，並對克明宮長期以來支持縣政推動，關懷教育及弱勢，表達感謝肯定，儀式簡單隆重。

許縣長表示，竹山三校的榮耀，是南投縣教育史上最耀眼的一頁。這證明了教育的資源從來不應該是城鄉的差距，教育的卓越是可以發生在任何一個充滿愛與熱情的地方。今天我們感動的看到了每一位校長與老師，用『點燃一把火』的精神，去照亮偏鄉孩子們的生命。縣府這幾年編列出國獎助學金、推動雙語教學與永續發展，開拓孩子的全球視野與國際觀，讓南投的孩子能與世界接軌。