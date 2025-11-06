獲新潮流支持參選中正萬華議員！馬郁雯指「是合作關係」：當初決定要選就先聯絡段宜康

有「揭弊女神」之稱的前記者馬郁雯4日表態，將爭取民進黨提名，參選北市中正、萬華區議員，且獲得黨內新潮流派系前立委段宜康支持。對此，馬郁雯今（6日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，目前與新潮流是「合作關係」，一開始有了參選的念頭時，就決定先聯絡段宜康。

談及參選契機，馬郁雯透露，因為之前擔任記者時，主要都是在跑立法院，看了這麼久的政治，「從沒看過立院亂成現在這樣」。馬郁雯說，其實前面兩個會期，立法院打得亂七八糟，「以前在擔任記者時，除了將現場狀況連線播報以外，其實我心裡非常難過，覺得國家要被搞爛了」。

而有關段宜康出面力挺，馬郁雯坦言，「其實我沒有想過他會出來，我很驚喜、感動」。馬郁雯也透露，當初一有了參選念頭時，最先聯絡的人就是段宜康，而目前與新潮流是「合作關係」。

