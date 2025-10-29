獲施政滿意度全國最高！ 翁章梁蟬聯「標竿縣市首長獎」
嘉義縣 / 綜合報導
全台縣市進行「城市治理卓越」評比，昨(29)日舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁蟬聯「標竿組」第一名，更獲得全國施政滿意度最高分，對此，翁章梁親自北上領獎，強調會帶著縣民的肯定繼續努力，打造嘉義成為幸福宜居城市。
嘉義縣長翁章梁說：「嘉義加油，謝謝。」比個大大的讚開心領獎，在「城市治理卓越獎」典禮上，嘉義縣長翁章梁捷報頻傳，不僅獲得施政滿意度全國最高，也以83.3分蟬聯標竿縣市首長第一名。
嘉義縣長翁章梁說：「謝謝嘉義縣民給我的肯定，那大家知道實際上，嘉義縣是一個非常虛弱的縣市，那這幾年來我就在調整它的體質，所以我們在勇敢轉型。」
秀出執政成績，除了台積電先進封裝廠進駐嘉科園區，還包含六大產業園區，無人機製造基地等相關重大建設，而嘉義縣也在「慢老城市」，這項評比中獲得非六都第三名。
嘉義縣長翁章梁說：「嘉義縣老年人口的比例，大概已經蟬聯將近30年都是全國第一，那今年台北市超越過我們，一個是極度發展所以老年人口很高，我們是極度不發展所以老年人口很高，所以不發展對我們來講是一個衝擊，發展對我們來講也是一個衝擊。」
發展對我們來講也是一個衝擊，促進銀髮族再就業，打造高齡友善城市，另外在社福、健康等指標，縣民也認為翁章梁，關心弱勢族群的比例全國最高，在永續幸福城市大調查中，獲得非六都第六名。
嘉義縣長翁章梁說：「嘉義大概2025年到2035年，這十年會是嘉義發展的黃金十年，也是挑戰最多的黃金十年。」也是挑戰最多的黃金十年，邁向下一個十年，翁章梁表明決心，要讓嘉義縣更幸福宜居。
