獲未來糧食美名 中山大學為「臺灣藜」建首套國際生長編碼

臺灣特有種作物「臺灣藜」(Chenopodium formosanum Koidz.；紅藜) 又被稱為「紅寶石」，因高營養價值、耐旱與耐鹽等特性，被譽為極具潛力的未來糧食；國立中山大學生物科學系助理教授劉世慧長期投入臺灣藜研究，近日團隊首度以國際通用的BBCH擴展編碼系統建立第一套專屬於臺灣藜的標準化生長代碼，該成果不僅為農業管理提供精準工具，更對品種育成、基因型研究與文化保存具有深遠意義。(見圖)

廣告 廣告

劉世慧今(十五)日表示，臺灣藜自古即為原住民栽種的重要作物，傳統農耕中，紅藜常作為輔助作物與小米並行栽培，穀粒通常與小米混合蒸煮，磨碎的紅藜更是小米酒釀造的核心原料，而小米酒是原住民族祭儀與文化活動不可或缺的一環；每到成熟季節，紅藜的穗花呈現紅、紫、黑、橘、黃等多樣色彩，大片田區宛如彩虹鋪展，因此也被稱為「彩虹田」，成為部落美學的一部分。鮮豔的花穗常被編織成頭飾或服飾點綴，象徵收穫、生命與文化延續，這些文化脈絡，使臺灣藜不只是糧食，更是一種深植土地與記憶的文化符號。

除了文化價值，臺灣藜因其豐富的蛋白質、膳食纖維與植化素，早被視為營養價值極高的穀物。劉世慧強調，它能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，展現高度環境適應性，使其成為全球氣候變遷下備受關注的未來糧食作物，然而，要推動精準農業管理與育種發展，首先必須建立生長階段的科學標準。劉世慧團隊因此採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄臺灣藜從發芽到衰老的所有生長步驟，將其劃分為九個主要階段與三十九個次階段。研究之中，第四階段「可收穫的營養器官發育」被省略，因紅藜雖可食用嫩葉，但真正的主要農產品為穀粒。當約九成穀粒轉熟時，即代表進入可收穫期；最終，植株在乾燥、枯萎後完成全部生長歷程。這套生長代碼不僅使臺灣藜的物候描述具備國際通用語言，也能協助不同地區、不同品系的研究者進行比較，促進後續的遺傳研究與優良品種開發。

研究也指出，臺灣藜與其近親作物南美藜麥之間存在顯著差異，包括獨特的莖伸長階段與下垂型穗序等特徵，這些差異影響其生長節奏與農務管理方式，證明臺灣藜是一項具有獨特生物性狀的臺灣特有種。這次建立的BBCH生長代碼，使研究者能在相同語言系統下比較兩者的生長差異，為未來的分類研究與育種策略打下更堅實基礎。

劉世慧坦言，紅藜象徵著原住民族群文化、土地記憶與農耕智慧，但近年來，中國以健康食品為訴求大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至臺灣，可能對本土紅藜產業造成衝擊，盼透過明確的生長標準與科學辨識基礎，有助於強化其「臺灣特有種」的學術證據，也能協助建立產地品牌與保護策略，避免重要作物在國際市場中被淹沒；透過標準化資料，研究者與農業管理者能更精準地掌握生長時序，制定管理策略，提高產量與品質，同時為未來的基因型研究與優良品種開發提供可靠工具。