獲林佳龍力挺 林岱樺：別傷害我朋友

林岱樺表示，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。（圖／黃鵬杰攝）

民進黨立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑都有意爭取2026高雄市長提名。正國會領導人、外交部長林佳龍29日在臉書表態支持民進黨立委林岱樺，掀起黨內波瀾，也引起部分網友不滿。邱議瑩表示，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。林岱樺今（30）日則表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友。

林岱樺將在11月1日舉辦「林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，林佳龍和幾位正國會立委昨晚於臉書表態支持，號召高雄市民一起出來，引發黨內雜音、網友不滿。

邱議瑩則表示，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。

對此，林岱樺表示，她可以接受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。她將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

林岱樺指出，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還她清白，相信最後的事實會讓路人羞愧地放下原本要繼續投向她的石頭，「台灣民主加油」。

至於怎麼看黨內對手認為派系領導人應該要中立，林岱樺重申，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。

