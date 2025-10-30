獲林佳龍表態力挺 林岱樺出聲了：別傷害我朋友

民進黨立委林岱樺。（王千豪攝）

民進黨2026高雄市長四搶一，身為正國會領導人的外交部長林佳龍29日公開在臉書表態支持民進黨立委林岱樺，掀起黨內波瀾。林岱樺今（30）天表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友。綠委邱議瑩表示，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。綠委許智傑、賴瑞隆則表示尊重。

民進黨高雄市長人選預計在今年底或明年初以民調決定，各方人馬卯足全力爭取爭取高雄市民的認同。林岱樺預計在11月1日舉辦「林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，林佳龍昨晚於臉書表態支持，更號召高雄市民一起出來，引發黨內雜音、網友不滿。

對此，林岱樺表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。她更預告將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還她清白，相信最後的事實會讓路人羞愧地放下原本要繼續投向她的石頭，台灣民主加油。

至於黨內對手認為派系領導人應該要中立，林岱樺重申，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。

黨內競爭對手態度也引發關注。許智傑表示，各派系有自己的立場及想法，他們都尊重；對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。邱議瑩說，她覺得身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人；至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民大家來公評。

賴瑞隆表示，林佳龍過去跟他熟識、也給予很多施政上的建議；民進黨立委王義川也是好朋友，到義大利去，特別帶一隻黃色小鴨船長給他，知道他當年舉辦黃色小鴨展非常成功。

賴瑞隆強調，重點是必須在2026年選戰過關、2028年大選延續台灣自由民主，這是最重要的，大家有高度共識，這段時間就是兄弟姐妹登山、各自努力，大家一起加油。至於林佳龍表態是否有行政不中立的問題，他說，這部分尊重林佳龍的考量，每個人有各自思考與交情。