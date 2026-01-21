獲林延鳳跨區力薦 康家瑋盼以管理專業提升老城區軟實力

民進黨台北市議員林延鳳21日合體中正萬華區市議員參選人康家瑋，前往富民市場掃街。（圖／康家瑋提供）

民進黨派系湧言會昨（20）日舉行全國參選新人記者會，其中中正萬華區參選人康家瑋今（21）日邀請台北市士林北投區議員林延鳳，一同前往萬華富民市場掃街，展現青年從政的務實與衝勁，強調將以專業管理思維，為老街區注入新活水。

林延鳳表示，今日特別跨區應援，是因為在康家瑋身上看到了青年從政最需要的「韌性」。康家瑋雖然四年前初選失利，但這四年來他從未離開，這種深耕基層的精神與她當年進入議會的初衷不謀而合。台北隊需要有國際視野且懂基層的成員，康家瑋具備體育專業與管理碩士背景，正是議會監督市政所需的專業人才。

康家瑋則表示，自己作為土生土長的萬華孩子，從小在加蚋仔成長，對這塊土地有著深厚的情感，回到熟悉的富民市場顯得格外親切。他表示，加蚋仔擁有獨特的在地文化與生活韌性，掃市場不僅是握手，更是實地觀察街區環境。

康家瑋提出，未來他將發揮「體育人」不怕累的堅毅，運用在瑞士攻讀管理碩士時學到的治理思維，推動將運動融入鄰里生活的政策。他強調，透過提升觀光文教的軟實力，能讓家鄉的長輩更健康、讓老城區在保留人情味的同時，更具備現代化生活的便利。

掃街過程中，許多攤商與鄉親熱情打氣。康家瑋強調，「每一雙握到的手都是責任」，這四年的沉澱讓他更堅定服務家鄉的決心。面對即將到來的電話民調，他拜託鄉親能給予在地深耕、有專業管理背景的年輕人一個機會，接起電話時請喊出「唯一支持康家瑋」。

