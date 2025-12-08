獲核能學會特殊貢獻獎！童子賢：台灣若全靠光電將摧毀農業

中華民國核能學會年會8日舉行先進核能科技國際論壇，面對全球淨零碳排與先進核能發展趨勢，學會今年特別表彰長期投入核能公共議題的產官學代表。和碩科技董事長童子賢（見圖）獲頒「特殊貢獻獎」，並在會中致詞表示，面對淨零目標，台灣應走向「核綠共融」，讓核能與再生能源共同成為穩定電力的支柱。他呼籲能源政策應回到科學與安全基礎討論，避免落入意識形態對立。（鄧博仁攝）

核能學會8日召開會員大會，並頒發予長期倡議「核綠共存」的和碩科技董事長童子賢「特殊貢獻獎」，童子賢表示， 生產天然氣及石油的美國仍使用核能達18％至20％，就算包括未使用核能的德國整體歐盟也使用23.6％核能，若是台灣無碳能源都要仰賴光電會摧毀所有農業，所幸目前台灣微調已慢慢走上「核綠共存」正確路線，除了能夠支持經濟發展也能改善空汙。

核能學會理事長葉完洸說，童子賢擔任總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，長期主張為了台灣應持續使用核電，並在今年核三重啟公投擔任正方代表人，經核能學會理監事會推舉共識推舉他為特殊貢獻獎獲獎人，也是成立以來第三位獲頒特殊貢獻奬的個人。

和碩聯合科技董事長童子賢8日獲頒核能學會「特殊貢獻獎」。（鄧博仁攝）

童子賢以電影「明天過後」舉例，在全球暖化後北極冰山融結可能會打破用來調節全球氣溫的「溫鹽環流」，屆時瑞典、挪威、芬蘭、英國、格陵蘭等地氣溫可能會下降20度以上，非洲及墨西哥等則會飆升至50度，會不會看到這樣的現象呢？

童子賢說，與此同時台灣沒有生產原油或煤礦等能源，也沒有雅魯藏布江等適合水力發電場域，就算是全球原油最大生產國美國過去10年也使用18％至20％核能，歐盟也使用23.6％核能，因為他們知道風力及光電不足以提供高品質能源，若是台灣大量仰賴光電則會摧毀農業。

經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，未來核二及核三廠可望重啟。童子賢指出，台灣能源政策微調後，已走上核綠共存正確的路線，可以支持經濟發展、改善空污，他也期待，私人運具應盡早電氣化或氫能等方式，而第四代核電廠甚至可以把目前的用過核燃料再當做燃料使用。

