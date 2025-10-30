獲正國會大動作相挺反挨批 林岱樺：攻擊我可以！不要傷害我朋友

對於正國會大動作表態支持反遭圍剿，林岱樺今回應，她可以承受攻擊，但不要傷害她朋友。（資料照片／李智為攝）

民進黨立委林岱樺因涉詐千萬助理費遭起訴，高雄地院27日開庭，林岱樺對於檢方拒絕解除限制住居感到不滿。就在昨晚，外交部長林佳龍在臉書表態支持「不貪不取的林岱樺」，其餘正國會要角也紛紛跟進相挺，引發綠營支持者炸鍋。對此，林岱樺今天（30日）親上火線回應，自己可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496萬餘元，遭檢方依《貪汙治罪條例》等罪起訴，該案本月27日首度開庭，昨晚正國會掌門人、外交部長林佳龍，以及多名立委及地方民代陸續在臉書發文支持林岱樺，並宣傳林11月1日將在岡山舉行造勢晚會。

廣告 廣告

林佳龍在貼文中寫下，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持；但貼文一出，下方立刻湧進大批綠營支持者留言批評，直呼「拜託不要鬧了」、「不要亂挺奇怪的人啦」、「完全不想支持這樣的人」。

對此，林岱樺今早親上火線回應，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割，她有沒有罪．將在11月1日的活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

林岱樺指出，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還她清白，也相信最後的事實會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向她的石頭，台灣民主加油。

針對正國會大動作表態支持林岱樺繼續參加初選，同為高雄市長擬參選人的許智傑認為，各派系有自己的立場及想法都尊重，對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

立委賴瑞隆則說，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止不要傷了和氣，他和林佳龍過去熟識，跟立委王義川也是好朋友，大家互動良好，初選過程大家各自有一些要完成的工作，相信初選結束後大家會團結。

立委邱議瑩提到，身為從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人，至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民大家來公評。



回到原文

更多鏡報報導

發文力挺「不貪不取」林岱樺參選惹議 林佳龍：支持捍衛自身權利

林佳龍發文挺林岱樺選高雄市長 慘遭網友一面倒狂罵

林岱樺涉詐助理費1500萬出庭 哽咽喊冤「只想回家住」