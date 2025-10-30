獲正國會黨公職支持卻被網友圍剿 林岱樺質疑網軍異常激增要求徹查

林岱樺陣營今發現，網路對她們的攻擊異常激增，短時間內出現超過千則重複性留言與惡意抹黑。（資料照片／李智為攝）

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨晚發文支持同為正國會立委林岱樺參選高雄市長，引發大批網友熱議。林岱樺今早（30日）表示，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友；此外，林岱樺陣營發現，網路對她們的攻擊異常激增，短時間內出現超過千則重複性留言與惡意抹黑，他們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台申訴要求徹查。

林佳龍等人昨晚在臉書大動作宣布支持林岱樺參選高雄市長，不過有部分綠營網友不買單，在社群引發討論。不過林岱樺陣營發現，近期對於林岱樺的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1000則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。

對此，林岱樺表示，此波攻擊發生的時間點，與「正國會聯合推薦文」幾乎同時發布，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意，「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓」。

林岱樺指出，「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮」，她呼籲支持者勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意，並感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」、「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。

「我們靠人民，不靠網軍，清白就是我們最堅固的防火牆。」林岱樺強調，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。



