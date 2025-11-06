即時中心／梁博超報導

2026地方大選戰鼓響，各政黨開始積極布局各縣市長提名。民進黨選對會昨（5）日召開會議，確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長。對於藍白陣營的選戰布局，蘇巧慧今（6）日表示，自己準備很久了、也已經準備好面對藍白合之後的對手；她也將用最好、最積極的態度，來爭取全新北市民的認同。

蘇巧慧今日上午在立法院接受媒體聯訪時強調，大家都在爭取服務全新北市民的機會，「面試官就是全新北市民」；她表示，自己準備很久了、也已經準備好面對藍白合後的對手。大家也可以看到其實她的觀念最新、執行力最強，所以自己就是用這樣的態度跟能力，把「態度最新、觀念最新、執行力最強」的差異性呈現在全新北市民的面前，讓大家來做選擇。

至於未來的新北市長，應該是要什麼樣的人選？蘇巧慧表示，自己會用最好、最積極的態度，來爭取全新北市民的認同。

蘇巧慧指出，爭取為全新北市民服務的機會，自己一直在做準備，所以這一年多來踏遍新北每個地區，也見到非常非常多的人事物，這樣的準備，是為了讓自己和團隊未來能夠在服務時，有紮實的地方連結，和對未來的規劃想像。這就是我們的節奏，我們會照著自己的節奏繼續往前進，期待明年可以完成這個任務，和新北市民一起來努力。

被問到怎麼看待其他陣營潛在競爭者？蘇巧慧認為，大家都期待要來爭取服務全新北市民，可是每個人的條件不同；她認為，自己應該是觀念最新、執行力最強，這個差異性和其他候選人相比應該是很明顯。「在這樣的差異之下，我們供新北市民來做抉擇，未來的這座城市，要有什麼樣的團隊來帶領。」

快新聞／準備好了！獲民進黨徵召參選新北 蘇巧慧：用最好、最積極態度爭取市民認同

台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷、民眾黨主席黃國昌，都被視為潛在新北市長人選。（圖／民視新聞資料照）

蘇巧慧也透露，昨天有致電給曾被外界點名參選新北的民進黨前秘書長林右昌，可能因為人在以色列的關係，所以電話沒有接通到。她提到，林右昌最近到美國、日本、以色列進行參訪，也帶回很多新觀念。「我想大家就是兄弟姊妹，最好的合作夥伴，我們會在各自不同的崗位上，為台灣一起來努力，這是我們都有的共識。我想右昌也一定會這樣做，而我當然更會繼續請教、請益，和右昌和整個團隊、和所有新北的議員們，我們一起來贏得2026的勝利。」

