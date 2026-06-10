獲民進黨徵召參選新竹縣長 鄭朝方誓言帶領全縣嶄新改變

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民主進步黨中央黨部宣布徵召現任竹北市長鄭朝方代表參選下屆新竹縣長。





民主進步黨中央黨部10日宣布徵召現任竹北市長鄭朝方代表參選下屆新竹縣長。對此，鄭朝方展現承擔魄力表示，政治的價值從來不只是管理現狀，更重要的是「創造未來」；他將帶著近四年在竹北累積的精準治理、創新美學與高效執政，跨出竹北、走向全縣。

鄭朝方表示，竹北是一座由科技產業驅動、充滿發展動能的新興城市，然而過去，地方公共建設與文化發展的腳步，卻未能趕上高樓林立與人口成長的速度。因此，在他擔任竹北市長的三年多來，始終堅持將「生活美學」與「城市溫度」導入各項軟硬體的公共建設。

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鄭朝方指出，交通建設、教育發展、產業升級、青年政策以及城鄉均衡發展，這些都需要一位更具願景與執行力的縣級首長來全盤規劃。他有信心將這份「竹北經驗」的驚豔實績與態度擴大在「竹縣實現」，未來也將積極爭取中央資源挹注、打破舊有框架，提升整座城市的公共服務品質，讓新竹縣蛻變為一座兼具生活質感與科技實力的現代化大縣。



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