獲民進黨徵召挑戰鍾東錦 陳品安盼整合友盟力量翻轉苗栗

苗栗縣議員陳品安（右）獲民進黨選對會徵召，將披掛上陣挑戰2026苗栗縣長選舉。（圖／翻攝自陳品安臉書）

民進黨選舉與對策委員會今（19）日排板決議，徵召苗栗縣議員陳品安參選2026苗栗縣長。對此，陳品安表示，雖然現階段外界對她仍不算熟悉，但既然接受黨的徵召，她會全力投入選戰，接下來將走遍苗栗各鄉鎮、拜訪鄉親，以行動展現決心與承擔。

即將披掛民進黨戰袍，投入苗栗縣長選戰的陳品安指出，苗栗縣是民進黨從未執政過的縣市，是「艱困中的艱困選區」。因此，她向黨中央建議，應與無黨及友黨、但理念相近的地方力量合作，並獲得黨中央同意。

廣告 廣告

她舉例，時代力量苗栗縣議員葉忠倫有意轉戰竹南鎮長，而頭份選區的無黨籍議員曾玟學長期與民進黨協作，並在這屆山線立委選戰與民進黨合作參選，在頭份地區力壓國民黨現任立委邱鎮軍。

陳品安強調，頭份、竹南是全縣前兩大票倉，一旦成功突破，就能帶動其他鄉鎮的氣勢。再加上她在自身議員選區的基本盤穩固，以及民進黨地方黨部的動員，她相信只要大家團結一致，就能打出勝選希望，「我不認為會輸！」她提及，現階段大家不認識她沒關係，但她會用雙腳走遍各地、用雙手向鄉親問候，「讓大家認識、了解陳品安。」

現任苗栗縣長鍾東錦已表態將尋求連任，力拚展開第二任期。（圖／CTWANT攝影組）

至於藍營方面，現任苗栗縣長鍾東錦雖於2022年違紀脫黨參選縣長遭國民黨開除黨籍，但因2024大選輔選表現良好，國民黨中評會後續決議改為停權3年。目前鍾東錦已宣布爭取連任，在地方與藍營勢力的支持下，尋求第二任期的態勢強勁。對於民進黨已確定人選，鍾東錦回應，不論誰出來參選，最終藍綠都會回到各自陣營，「大家都努力。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空